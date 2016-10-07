Российские журналисты потребовали найти заказчиков убийства Политковской

Сотрудники российского издания "Новая газета" записали видео с требованием найти заказчика убийства Анны Политковской.

Ролик размещен на сайте газеты.

На видеозаписи представлены сотрудники издания, показывающие плакаты с информацией об убийстве и дальнейшем расследовании этого преступления. Журналисты подчеркивают тот факт, что заказчик до сих пор не найден.



"Мы чувствуем ярость, когда представители государства врут, говоря о том, что дело раскрыто". — говорится в тексте к обращению на сайте.

"И ярость по отношению к тем, кто не делает ничего, чтобы найти заказчика убийства, одуревшего от своей безнаказанности. Сколько еще жертв на его совести, которых могло и не быть, если бы он сел на скамью подсудимых за совершенное по его приказу 7 октября 2006 года?", - спрашивают журналисты.

Обозреватель российской "Новой газеты" Анна Политковская, которая была критически настроена к российским властям и не скрывала этого в своих публикациях, была убита в Москве в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года.

Убийцы Политковской получили пожизненное. Заказчика не нашли.