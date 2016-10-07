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США призвали Россию наказать заказчиков убийства Политковской

Пятница, 7 октября 2016, 02:21

Госдепартамент США в накануне годовщины убийства российской журналистки Анны Политковской призвал власти РФ найти лиц ответственных за планирование и осуществление преступления. 

Об этом идет речь в заявлении помощника секретаря Госдепартамента США Джона Кирби.

"Мы вновь призываем российское правительство привлечь к суду тех, кто несет ответственность за приказ, планирование и совершение убийства госпожи Политковской", — сказано в заявлении.

"Как и многие другие журналисты, освещавших события на Северном Кавказе на протяжении последних двух десятилетий, госпожа Политковская была убита за ее усилия по разоблачению коррупции, злоупотреблений и нарушений прав человека. Продолжающаяся безнаказанность за эти нераскрытые убийства продолжает подрывать свободу слова и соблюдение законности и прав человека в России", — отметили в Госдепе.

Ранее сотрудники российского издания "Новая газета", где работала Политковская, записали видео с требованием найти заказчика убийства журналистки.

Обозреватель российской "Новой газеты" Анна Политковская, которая была критически настроена к российским властям и не скрывала этого в своих публикациях, была убита в Москве в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года.

Убийцы Политковской получили пожизненное. Заказчика не нашли.

Темы: СШАРосcияСМИ
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