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ГПУ передала в суд дело россиянина, который воевал в рядах "ДНР"

Пятница, 7 октября 2016, 15:23

Завершена процедура специального досудебного расследования в криминальном проведении относительно гражданина Российской Федерации – участника так называемой "ДНР".

Обвинительный акт 5 октября направлен в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения по сути во время осуществления процедуры заочного осуждения, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Россиянина обвиняют в участии в террористической организации "ДНР", а также в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения, то есть по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины.

По данным правоохранителей, в течение марта-октября 2014 года гражданин РФ добровольно участвовал в деятельности "ДНР" и, действуя по ее плану, содействовал проведению вооруженного противостояния представителям государственной власти на территории Донецкой области.

В составе "ДНР" он совершил два боевых выхода, во время которых из огнестрельного оружия обстреливал позиции сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Согласно ст. 12 УК Украины, инкриминируемые ему преступления отнесены к категории тяжких и особо тяжких. За совершение указанных преступлений обвиняемому угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Темы: ДонбассРосcияДНРГенпрокуратура
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