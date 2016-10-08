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АТО: Боевики били 38 раз, стреляли из минометов и БМП

Суббота, 8 октября 2016, 06:45

За минувшие сутки боевики 38 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО.

Об этот говорится в сообщении штаба АТО на сайте Минобороны Украины.

На Луганском направлении зафиксировано 15 нарушений "режима тишины".

В районе Новоалександровки сепаратисты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. По опорным пунктам сил АТО в Новозвановке боевики стреляли из минометов 120 калибра, в Крымском - из автоматических гранатометов.

На Донецком направлении зафиксировано 6 обстрелов. В Зайцево боевики применили минометы калибра 82 мм, в Верхнеторецком и Авдеевке - пулеметы крупного калибра, гранатометы, стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении было 17 обстрелов со стороны террористов.

"Горячее всего было в Марьинке, где по укреплениям сил АТО российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 82 калибра, гранатометов и вооружения боевой машины пехоты", - говорится в сообщении.

В районе Гранитного и Павлополя боевики били из стрелкового оружия, в Широкино - из пулеметов крупного калибра, в районе Старогнатовки - из БМП.

Темы: АТОДонбасс
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