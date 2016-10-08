Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму продлили арест двум фигурантам "дела 26 февраля"

Суббота, 8 октября 2016, 13:07

В оккупированном Крыму "Центральный районный суд" Симферополя в пятницу продлил еще на 3 месяца срок содержания под стражей фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Они будут находиться под арестом до 7 января 2017 года, сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"Мустафе Дегерменджи и Али Асанову продлили срок содержания до 7 января 2017 года! В зал суда нас так и не пустили, они решили, что предварительное судебное заседание стоит провести в закрытом режиме", - написала сестра Мустафы Дегерменджи Мавиле на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что следующее судебное заседание по Дегерменджи и Асанову назначено на 17 октября на 15:00.

Как сообщалось, 29 января 2015 года в Крыму был задержан зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгоз по подозрению "в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года". По этому же "делу" Али Асанов был арестован 15 апреля. Мустафа Дегерменджи — 7 мая в селе Грушевка под Судаком.

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Крым
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Оккупанты говорят о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: