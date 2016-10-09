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Порошенко: Немцов доказал, что можно быть патриотом России и другом Украины

Воскресенье, 9 октября 2016, 10:13

Президент Петр Порошенко считает убитого российского политика Бориса Немцова патриотом России и другом Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Сегодня Борису Немцову исполнилось бы 57 лет", - напомнил президент.

"Для нас, украинцев, Борис Немцов навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно совместить - стоит только захотеть", - отметил Порошенко.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Организатором преступления следствие назвало Руслана Мухудинова - бывшего водителя одного из обвиняемых, а заказчиками - неких "неустановленных лиц". Пятеро обвиняемых в его убийстве - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Ескерханов и Хамзат Бахаев - вину в суде не признают.

4 октября 2016 года по делу об убийстве Немцова допрошен первый свидетель - один из водителей политика Сергей Агеев.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоНемцов
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