Порошенко: Нємцов довів, що можна бути патріотом Росії й другом України

Президент Петро Порошенко вважає вбитого російського політика Бориса Нємцова патріотом Росії й другом України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у неділю.

"Сьогодні Борису Нємцову виповнилось би 57 років", - нагадав президент.

"Для нас, українців, Борис Нємцов назавжди залишиться патріотом Росії і другом України. Він своїм життям довів, що це можна поєднати – варто лише захотіти", - зазначив Порошенко.

Як відомо, опозиційний російський політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту у Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

Організатором злочину слідство назвало Руслана Мухудінова - колишнього водія одного з обвинувачених, а замовниками - якихось "невстановлених осіб". П'ятеро звинувачуваних у його вбивстві - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв - провину у суді не визнають.

4 жовтня 2016 року у справі про вбивство Нємцова допитано першого свідка - одного з водіїв політика Сергія Агєєва.

Українська правда