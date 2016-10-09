АТО: Один боец погиб, один ранен

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, один боец получил ранения.

Об этом на брифинге 9 октября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его данным, ранения украинский военный получил в Троицком на Светлодарской дуге в результате подрыва на взрывном устройстве.

При этом, по данным разведки, потери боевиков за сутки составил 10 человек погибшими, четверо ранены - на Луганском и Мариупольском направлениях.

Лысенко сообщил, что за минувшие сутки на Луганском направлении произошли 16 вражеских обстрелов, из них 7 - из тяжелого вооружения, на Донецком - 5 вражеских обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения, на Мариупольском - 27 обстрелов, 10 - из тяжелого вооружения.

"Учитывая систематическое нарушение режима тишины со стороны противника и невыполнение боевиками Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, Вооруженные Силы Украины вынужденно переносят сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", - сообщил спикер Минобороны.

Украинская правда