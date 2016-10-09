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На Житомирщине нашли тело полицейского: предварительно - самоубийство

Воскресенье, 9 октября 2016, 18:07

В Житомирской области в лесополосе между селами обнаружили тело мужчины - работника полиции.

Об этом 9 октября сообщили в облуправлении Нацполиции.

"Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в полицию около 13.30 9 октября. На месте происшествия было установлено, что погибший - 29-летний житель с. Новая Романовка, инспектор Новоград-Волынского отдела полиции", - отметили в НП.

Предварительно установлено, что погибший на почве бытового конфликта ушел из дома вечером 7 октября и впоследствии совершил самоубийство, взорвав гранату.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Украинская правда

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Темы: Житомирполиция
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