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Россия укрепила свой флот в аннексированном Крыму истребителем

Воскресенье, 9 октября 2016, 20:12

В аннексированном Крыму на вооружение отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота РФ поступил еще один - девятый - многофункциональный истребитель Су-30СМ.

Об этом сообщает местное издание Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Экипаж истребителя прошел обучение в Ейском учебном центре и приступил к выполнению задач боевой подготовки.

"До конца года авиаполк пополнится еще несколькими Су-30СМ", - заявили в ведомстве.

По данным военных, эксплуатация Су-30СМ с аэродрома в Крыму началась в январе 2015 года. Планируется, что сверхзвуковые многофункциональные истребители заменят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые составляли основу авиапарка морской авиации ЧФ.

Темы: КрыманнексияРосcияармия
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