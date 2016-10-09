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Выборы в Грузии: ЕС призвал кандидатов воздержаться от насилия и противостояния

Воскресенье, 9 октября 2016, 22:27

В ходе второго раунда и в период, оставшийся до второго раунда парламентских выборов в Грузии все партии и кандидаты должны воздерживаться от противостояния и насилия, уважать демократические принципы и свободу грузинского народа.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини и еврокомиссара по вопросам европейской соседской политики Йоханнеса Хана, пишет Грузія Online.

Опираясь на предварительное заключение наблюдательной миссии БДИПЧ / ОБСЕ, в заявлении ЕС отмечено, что на характерную для кампании мирную и открытую среду повлияли заявления о проведении незаконной кампании и отдельные случаи насилия.

Несмотря на это "почти на всех избирательных участках процесс голосования получил положительную оценку", говорится в заявлении.

"Любые другие недостатки должны быть искоренены на основании рекомендаций БДИПЧ / ОБСЕ", - заявили представители ЕС.

"После завершения избирательного процесса мы будем готовы работать с демократически избранным новым парламентом и правительством для укрепления тесных политических и экономических отношений ... Очень важно, чтобы выбранные в новый парламент все члены вместе работали на благо интересов Грузии", - говорится в заявлении.

Темы: Грузиявиборы
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