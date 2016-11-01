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42% украинцев за проведение внеочередных выборов в Раду

Вторник, 1 ноября 2016, 06:44

42% респондентов заявили о поддержке проведения досрочных выборов в Верховную Раду, при этом проголосовать на досрочных выборах готовы 64% опрошенных.

Об это говорится в опросе, проведенном Социологической группой "Рейтинг" по  заказу Международного республиканского института.

В ходе опроса, 18% опрошенных завили об однозначной поддержке идеи проведения досрочных парламентских выборов в Украине, 24% - скорее поддерживают. При этом 18% опрошенных выбрали вариант "сложно ответить".

Если бы внеочередные выборы происходили в ближайшее воскресение, в них точно приняли бы участие 31% опрошенных, "скорее да" – 33%, не голосовали бы 28%, не определились – 8%.

По сравнению с июнем 2016года, поддержка идеи досрочных выборов выросла на 4 процентных пункта. Проголосовать в июне были готовы 56% опрошенных, не готовы – 32%, не определились – 11%.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 28 сентября по 7 октября 2016 года. Метод опроса - личное интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2 тыс. 400 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2 %.

Интерфакс-Украина

Темы: виборыВерховная Радасоциология
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