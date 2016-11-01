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РФ обвиняет 4 украинских командиров в запрещенных методах войны

Вторник, 1 ноября 2016, 09:18
РФ обвиняет 4 украинских командиров в запрещенных методах войны

В России возбудили уголовное дело о применении запрещенных методов ведения войны против четырех украинских военачальников, обвиняя их в артобстрелах мирных кварталов на Донбассе весной этого года.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко во вторник российскому агентству "Интерфакс".

"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СКР установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые в марте 2016 года в нарушение положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения, производили артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и населения на юго-востоке Украины", – сказала она.

Петренко сообщила, что возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Андрея Соколова, командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Владислава Клочкова, командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Виталия Якубова, командира 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Михаила Прокопива, а также иных неустановленных лиц указанных подразделений.

Темы: ДонбассРосcияармиявойнаАТО
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