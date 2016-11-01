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Деканоидзе рассказала о своих квартирах в Грузии

Вторник, 1 ноября 2016, 13:49

Три квартиры главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе в Грузии, которые она указала в своей е-декларации, принадлежат ей, ее родителям и покойному мужу.

Об этом она заявила во время брифинга во вторник, отвечая на вопрос журналистов.

"Это квартира, где живут мои родители, это моя личная квартира, где я жила в Тбилиси, это квартира моего покойного мужа, которая после того, как ребенку исполнится 18 лет, перейдет ребенку", – сказала она.

Деканоидзе объяснила, что была единственным членом семьи, у которого была более-менее нормальная зарплата и работа, поэтому она оплачивала все кредиты – свои и родственников, в том числе ипотечные.

"Больше у меня ничего нету. Все, что у меня есть, я показала и я надеюсь, что все наши чиновники и все наши народные депутаты показали все, что у них есть", – сказала она.

Глава Нацполиции заявила, что готова к проверке этих ведомостей со стороны НАПК.

Как известно, в своей декларации за 2015 год Деканоидзе указала три квартиры в Грузии, которые пребывают в ипотечном залоге, а также арендованную квартиру в Киеве площадью 60 кв. м и автомобиль Hyundai Elantra 2012 года выпуска.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииДеканоидзе
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