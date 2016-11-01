В ОБСЕ расстроились решением Аласании об отставке

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович расстроена решением Зураба Аласании об отставке с должности гендиректора Национальной телекомпании Украины.

Об этом она написала на своей Twitter-странице.

"Расстроена новостью об отставке Зураба Аласании. Он внес большой вклад в развитие "UA:Первый" в Украине", - заявила Миятович.

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

Аласания в комментарии УП заявил, что бюджет компании на 2017 год не даст провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Издание "Телекритика" со ссылкой на источник на медиарынке, знакомый с обсуждением возможных кандидатур, сообщило, что новым гендиректором НТКУ может стать заместитель Аласании Александр Харебин.

Украинская правда