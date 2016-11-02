Силы АТО готовы к отводу в Станице Луганской, но не могут

Украинские силы готовы выполнять Минские договоренности в части зеркального отвода сил и средств в районе Станицы Луганской, но боевики не выполнили условия.

Об этом заявил спикер штаба АТО Виктор Шубец, передает Интерфакс-Украина.



"Для того чтобы отвести, должен быть соблюден режим тишины в течение 7 дней. В Станице Луганской только позавчера и до этого стреляли. Мы готовы отвести, если враг со своей стороны также будет это делать", - сказал Шубец.



Он подчеркнул, что силы АТО со своей стороны полностью готовы начать процесс отвода.