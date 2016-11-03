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В зоне АТО на блокпосту изъяли взрывчатку

Четверг, 3 ноября 2016, 01:46

В зоне проведения АТО на блокпосту Покровское в Донецкой области полиция задержала мужчину, который пытался перевезти взрывчатку.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что осмотр проводился со служебной собакой.

"При осмотре багажного отделения пес и обнаружил взрывчатку. Собака остановилась возле авто и начала лаять. Полицейские сразу поняли, в чем дело, и начали тщательно осматривать багажник, в середине которого находилось множество разных запчастей и деревянный ящик. В результате правоохранители обнаружили в ящике тротиловую шашку и запал УЗРГМ-2", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля отказался пояснять, откуда взялась взрывчатка в его авто.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины. Виновному может грозить до 7 лет лишения свободы.

Темы: АТОДонбасс
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