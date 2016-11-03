ОБСЕ снова не смогла попасть на участки разведения сил на Донбассе
Четверг, 3 ноября 2016, 04:45
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ снова не смогла попасть на участки разведения сил на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении миссии на странице в Facebook в среду, 2 ноября.
"Сегодня опять Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (возможные мины)", - заявили в ОБСЕ.
При этом миссия подчеркивает, что готова работать на Донбассе, однако ей нужен доступ.
"СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - подчеркнули в ОБСЕ.
Ранее миссия ОБСЕ неоднократно заявляла об ограниченном доступе в места разведения сил в зоне АТО.