Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ снова не смогла попасть на участки разведения сил на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении миссии на странице в Facebook в среду, 2 ноября.

"Сегодня опять Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (возможные мины)", - заявили в ОБСЕ.

При этом миссия подчеркивает, что готова работать на Донбассе, однако ей нужен доступ.

"СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - подчеркнули в ОБСЕ.

Ранее миссия ОБСЕ неоднократно заявляла об ограниченном доступе в места разведения сил в зоне АТО.