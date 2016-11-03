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Стець: проведение Евровидения не затронет бюджет Общественного ТВ

Четверг, 3 ноября 2016, 08:26
Стець: проведение Евровидения не затронет бюджет Общественного ТВ

Подготовка и проведение международного конкурса Евровидение-2017 не затронет бюджет Национальной телекомпании Украины.

Об этом заявил министр информационной политики Юрий Стець в эфире Громадського.

На вопрос ведущей, будет ли увеличение финансирования или перераспределение финансирования НТКУ Стець ответил "очевидно, что да".

Также он сказал, что бюджет общественного вещания должен быть согласно тому, что заложено по закону. То есть бюджет НТКУ не тронут для расходов на проведение Евровидения.

"Существует закон, согласно которому должны быть выделены средства на общественное телевидение, и они в полном объеме должны быть выделены на конкретные проекты общественного телевидения", – сказал Стець.

"Что касается проведения Евровидение – это разовый проект, который будет реализован. На этот разовый проект должно быть выделено финансирование. И отнюдь не из средств, которые выделены на финансирование общественного телевидения... Финансирование проекта Евровидение, которое будет проводиться в следующем году, уже началось", – отметил он.

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласаниянаписал заявление об увольнениипо собственному желанию с должности главы НТКУ.

В комментарии"Украинской правде" Аласания заявил, что бюджет компании на 2017 год не позволит провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Журналисты, медиа-эксперты и народные депутаты обратились к президенту, Кабмину и Верховной Раде с требованием не срывать реформу Общественного вещания.

В то же время, по мнению председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко, возможная отставка Аласаниине повлияет на сроки создания Общественного вещания.

Кабинет министров на заседании 2 ноября дал Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания право уволить главу Национальной телекомпании Украины Зураба Аласанию.

Темы: телевидениеМинстецьЕвровидение
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