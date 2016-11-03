Боевики снова сорвали разведение сил возле Станицы Луганской – СЦКК

Разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской невозможно начать из-за обстрелов боевиков, которые не соблюдают взятые обязательства.



Об этом заявил в четверг руководитель группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Борис Кременецкий, информирует пресс-офицер СЦКК.



"Вооруженные Силы Украины готовы к выполнению рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе, однако обстрел позиций ВСУ, который произошел ночью 1 ноября исключил выполнение мер по разведению сил на участке Станица Луганская запланированного на следующий день", – говорится в комментарии.



Повторные обстрелы наших позиций в Станице Луганской вечером 2 ноября еще раз красноречиво подтвердили нежелание руководства ОРЛО выполнять взятые на себя обязательства, отмечает Кременецкий.



Около четырех часов вооруженные формирования ОРЛО обстреливали наши позиции из минометов 82 калибра (запрещенного минскими договоренностям), АГС, РПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.



Очередным свидетельством срыва договоренностей со стороны ОРЛО, также стал факт обстрела позиций ВСУ вблизи населенного пункта Крымское с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".



Всего было выпущено около 30 реактивных снарядов из района населенного пункта Смелое.



Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня проинформирована рабочая группа СММ ОБСЕ, отмечают в СЦКК.



Кременецкий напомнил, что разведение сторон, в соответствии с рамочного решения Трехсторонней контактной группы, разведение сил и средств на Донбассе возможно лишь после 7 дней соблюдения режима прекращения огня.



Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают взятые на себя обязательства.



Украинская правда