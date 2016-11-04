Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 31 атака, оккупанты применяли минометы на всех направлениях

Пятница, 4 ноября 2016, 06:27

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций против сил АТО. В районе Талаковки противник использовал стрелковое оружие, а в Широкино и Лебединском - стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Вблизи Павлополя, Водяного и Красногоровки обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 82 и 120 калибров. На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов.

На Донецком направлении состоялось 7 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в районе Авдеевки провокации против Вооруженных Сил Украины продолжались с использованием минометов обоих калибров, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе Сизого из стрелкового оружия, в Орехово - из минометов калибра 82 мм, а в районах Трехизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки и Новоалександровки - из гранатометов.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: