АТО: 31 атака, оккупанты применяли минометы на всех направлениях

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций против сил АТО. В районе Талаковки противник использовал стрелковое оружие, а в Широкино и Лебединском - стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Вблизи Павлополя, Водяного и Красногоровки обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 82 и 120 калибров. На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов.

На Донецком направлении состоялось 7 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в районе Авдеевки провокации против Вооруженных Сил Украины продолжались с использованием минометов обоих калибров, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе Сизого из стрелкового оружия, в Орехово - из минометов калибра 82 мм, а в районах Трехизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки и Новоалександровки - из гранатометов.