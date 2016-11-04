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Экс-руководитель ЦРУ: Трамп – "полезный дурачок" для Кремля

Пятница, 4 ноября 2016, 07:56

Высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина очень похожи.

Об этом пишет бывший директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден в колонке на The Washington Post.

Хайден отметил, что Трамп – "полезный дурачок, такой себе наивный человек, которым манипулирует Москва", передает "Канал 24".

По мнению экс-руководителя ЦРУ, Кремль "тайно презирает" кандидата от республиканцев, но с радостью принимает и использует его поддержку.

Хайден отмечает, что между двумя политиками всегда был общий "авторитарный аккорд".

Он также обратил внимание, что Трамп не согласился с утверждением разведки США о причастности России к взлому серверов Демократической партии.

Экс-руководитель ЦРУ отметил, что кандидат от республиканцев отверг этот факт не поэтому, что имел доказательства противоположного, а просто потому что суждение не вписывалось в его взгляд на мир.

Хайден считает, что такое поведение Трампа свидетельствует об "идеологическом авторитаризме".

Он также упомянул бывшего руководителя кампании Трампа Поля Манафорта, который консультировал Виктора Януковича когда-то, и о советника Картера Пейджа, которого подозревают в связях с Россией и который упрекал Запад за политику в отношении Украины, называя аннексию Крыма "так называемой".

Темы: СШАРосcиявиборы
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