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Екс-керівник ЦРУ: Трамп – "корисний дурник" для Кремля

П'ятниця, 4 листопада 2016, 07:56

Висловлювання кандидата в президенти США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна дуже схожі.

Про це пише колишній директор Центрального розвідувального управління США Майкл Хайден в колонці на The Washington Post.

Хайден зазначив, що Трамп – "корисний дурник, така собі наївна людина, якою маніпулює Москва", передає "Канал 24".

На думку екс-керівника ЦРУ, Кремль "таємно зневажає" кандидата від республіканців, але з радістю приймає і використовує його підтримку.

Хайден зазначає, що між двома політиками завжди був загальний "авторитарний акорд".

Він також звернув увагу, що Трамп не погодився з твердженням розвідки США про причетність Росії до злому серверів Демократичної партії.

Екс-керівник ЦРУ зазначив, що кандидат від республіканців відкинув цей факт не тому, що мав докази протилежного, а просто тому що судження не вписувалося в його погляд на світ.

Хайден вважає, що така поведінка Трампа свідчить про "ідеологічний авторитаризм".

Він також згадав про колишнього керівника кампанії Трампа Пола Манафорта, який консультував Віктора Януковича колись, та про радника Картера Пейджа, якого підозрюють у зв’язках із Росією і який дорікав Заходу за політику щодо України, називаючи анексію Криму "так званою".

Теми: СШАРосіявибори
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