Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: пограничники игнорируют незаконный въезд артистов РФ в Украину

Пятница, 4 ноября 2016, 10:33
Геращенко: пограничники игнорируют незаконный въезд артистов РФ в Украину

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко утверждает, что Пограничная служба ответила отпиской на ее запрос относительно проверки возможного въезда в Украину артистов РФ, которые незаконно выступали в Крыму.

Об этом она сообщила в пятницу во время часа вопросов к правительству в Раде, обращаясь к МВД и МИД.

Она заявила, что некоторые российские артисты выступают незаконно в Крыму, а потом едут с концертами в Киев. Кроме того, в Украину въезжают лица, которые были наблюдателями на так называемых "праймериз" на оккупированных территориях Донбасса. По этому поводу она направила запрос в СБУ и пограничную службу.

"И знаете, то что я получила от Пограничной службы, просто поражает на самом деле, потому что там сказано следующее – в связи с тем, что вы, госпожа Геращенко и другие народные депутаты не указали даты рождения этих "лабухов" или тех людей, которые подозреваются в незаконном нарушении границы Украины для участия в этих "праймериз" и что вы не указали имена этих "лабухов" латинской транскрипцией, мы не будем проверять их в базе данных", – возмутилась она.

Также Геращенко заявила, что до сих пор не возбуждено уголовное дело против российского пропагандиста Грэма Филлипса, который в "серой зоне" издевался над Владимиром Жемчуговым в сентябре во время передачи его из плена боевиков украинской стороне.

В ответ представитель МИД пообещала рассмотреть этот вопрос. Она допустила, что речь идет о "бюрократической ошибке".

В свою очередь Геращенко попросила не отправлять очередную отписку по этому поводу, а действительно заняться защитой границ и создать для этого специальную группу в правительстве.

"Если какая-то певица или циркачка пела в Крыму, она не имеет права петь во дворце "Украина". Нужно просто выполнять законы Украины", – добавила Геращенко.

Олег Шанковский, УП

Темы: ГеращенкоКрымРосcияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: