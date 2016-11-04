Защита Януковича утверждает, что допрос по видео еще возможен
Защита бывшего президента Виктора Януковича отрицает отказ России проводить его допрос в суде по видеоконференцсвязи.
Об этом "Українським новинам" сказал адвокат Игорь Федоренко.
"Там только один суд в Ростове заявил, что нет технической возможности, но продолжается процедура по другим судам. Нет никаких оснований говорить, что есть окончательный отказ", – отметил он.
Ранее стало известно, Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался проводить допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка.
Ответ на судебное поручение было направлено в Киев.
Ранее Минюст РФ направил в Советский суд Ростова-на-Дону запрос Украины о допросе в режиме видеоконференции Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Шуляка.
Как известно, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.
Минюст Украины посылал в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.
19 октября стало известно, что документы были переданы в Ростовский суд.