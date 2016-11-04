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Гройсман: Я не держал деньги в банках, чтобы не шантажировали

Пятница, 4 ноября 2016, 19:56

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до недавнего времени не держал деньги в банках, чтобы избежать шантажа со стороны власти.

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live" в пятницу вечером.

По словам Гройсмана, когда он был мэром Винницы, его могли шантажировать представители провластной Партии регионов, используя счета в банках.

"Все пытались сделать так, чтобы каждый мэр более или менее популярный (...) был загнан во власть Партии регионов. Я принципиальный с точки зрения партийности, и отказывал. Ну и представим себе, что мои средства находятся на счетах в банках. Они за секунду могли их заблокировать и начать меня шантажировать, например", - сказал глава правительства.

Политик также заявил, что не нес деньги в банки, так как банковская система была нездорова.

"В 2016 году по моей декларации ситуация совершенно другая и с точки зрения моего состояния, и с точки зрения моих денег - они находятся в банковской системе", - добавил Гройсман, отметив, что сейчас банкам уже можно доверять.

Как известно, в электронной декларации за 2015 год Гройсман задекларировал 1,5 млн долларов наличности.

Саша Ночь, УП

Темы: декларацииГройсманбанки
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