На окраине Хмельницкого обнаружили тело полицейского - участника АТО
Суббота, 5 ноября 2016, 13:20
На окраине Хмельницкого 5 ноября обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для взрыва.
Об этом сообщили в Главном управлении полиции Хмельницкой области.
"Выяснилось, что погибший - 29-летний действующий работник полиции, который на момент гибели находился на больничном. Ранее мужчина проходил службу в зоне АТО и имеет статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.
По данным НП, тело обнаружил прохожий на обочине дороги вблизи военного полигона. Мужчина был в гражданской одежде.
По факту возбуждено уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Украинская правда