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На окраине Хмельницкого обнаружили тело полицейского - участника АТО

Суббота, 5 ноября 2016, 13:20

На окраине Хмельницкого 5 ноября обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для взрыва.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Хмельницкой области.

"Выяснилось, что погибший - 29-летний действующий работник полиции, который на момент гибели находился на больничном. Ранее мужчина проходил службу в зоне АТО и имеет статус участника боевых действий", - говорится в сообщении.

По данным НП, тело обнаружил прохожий на обочине дороги вблизи военного полигона. Мужчина был в гражданской одежде.

По факту возбуждено уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Украинская правда

Темы: ХмельницкийполицияАТО
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