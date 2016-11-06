Комиссия будет проверять кандидатов в ГБР на полиграфе

Все кандидаты на пост председателя и членов Государственного бюро расследований пройдут проверку полиграфом.

Об этом сообщила партнерша юридической фирмы, участница конкурсной комиссии ГБР Татьяна Слипачук, передает Громадське.

"Этот конкурс является первым с точки зрения применения полиграфа. Ни в каком конкурсе до этого полиграф не применился как этап. По отбору в ГБР - это требование законодательства к каждому сотруднику. Это очень сложный процесс. Тесты показали, что люди очень разные и отношение к конкурсу очень разное", - сказала она.

По словам Слипачук, руководство нового органа будет избрано после собеседований, которые должны начаться 14 ноября.

Отметим, что ГБР должно окончательно взять на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры.

Как известно, конкурсная комиссия по отбору руководства Государственного бюро расследований окончательно отказалась допустить начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюка к конкурсу на должность директора бюро.

С 10 мая по 8 июня комиссия принимала документы от кандидатов на должность директора Госбюро расследований, его первого заместителя и заместителя.

Документы на должности руководства Государственного бюро расследований подал 81 кандидат.

По состоянию на 18 октября оставалось 64 кандидата, претендующих на три высшие должности в ГБР.

В то же время, я сообщали "Українські новини" со ссылкой на информированный источник, наиболее вероятным кандидатом на должность директора Государственного бюро расследований является главный военный прокурор Анатолий Матиос.