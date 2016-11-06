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Додон об объявлении персоной нон-грата: Заявление - это еще не официальная позиция

Воскресенье, 6 ноября 2016, 02:02
Додон об объявлении персоной нон-грата: Заявление - это еще не официальная позиция

Кандидат на пост президента Молдовы от Партии социалистов Игорь Додон считает, что предложение украинских депутатов о признании его персоной нон-грата из-за заявления о "российском Крыме" - это не официальная позиция украинского государства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"Заявление нескольких украинских депутатов - это еще не официальная позиция украинского государства. Очевидно, что у Майи Санду (соперник Игоря Додона во втором туре президентских выборов - ред.) есть свои сторонники среди организаторов Майдана в соседней стране. Ее желтые шарфы тоже оттуда", - написал Додон.

При этом, кандидат в президенты отмечает, что Украину и Молдову связывают века дружбы, единые христианские ценности и взаимовыгодные экономические отношения.

"У меня там хорошие друзья и большой опыт совместной работы на государственном уровне. Не поддавайтесь истерии Майи, которая чувствует, что проигрывает второй тур выборов", - подытожил он.

Как сообщалось, в Верховной Раде ждут от Службы безопасности Украины реакции на заявления кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона о "российском Крыме".

Вице-спикер Ирина Геращенко зачитала депутатский запрос председателю СБУ относительно принятия решения о запрете въезда на территорию Украины гражданину Молдовы Додону Игорю Николаевичу 1975 года за высказывания, содержащие признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

30 октября в Молдове состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Ранее он заявлял, что Крым принадлежит Российской Федерации.

Додон выступает за федерализацию Молдовы и предоставление особого статуса Приднестровью, на что нужно провести референдум.

Темы: МолдоваКрым
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