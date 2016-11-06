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АТО: полсотни атак, противник применял артиллерию и ПТРК

Воскресенье, 6 ноября 2016, 06:16
АТО: полсотни атак, противник применял артиллерию и ПТРК

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 47 раз открывали огонь по позициям украинских защитников с применением ствольной артиллерии 122 мм и 152 мм и противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

На Мариупольском направлении зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня. В Лебединском и Новотроицком против сил АТО боевики применили гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, в районах Павлополя и Широкино - огонь вели из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм, пулеметов и гранатометов. Вблизи Марьинки, Красногоровка, Талаковка и Водяного обстрелы произошли из минометов калибра 120 мм. На этом участке обороны враг усиливал интенсивность огня гранатометами, пулеметами крупного калибра и снайперами. Укрепления Вооруженных Сил Украины в Тарамчке подверглись обстрелам из минометов и ствольной артиллерии калибров 120 мм и 152 мм.

На Донецком направлении произошло 11 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитникам Верхнеторецкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм, в Зайцево - из гранатометов и стрелкового оружия, а в Авдеевке и Луганском боевики в который раз применили вооружение БМП, минометы калибров 82 мм и 120 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 12 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки, Кондрашовки и Лопаскиного российско-оккупационные войска использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В районе Новозвановки боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а по украинским подразделениям в Троицком, кроме артиллерии, противник использовал противотанковые ракетные комплексы и минометы 82 и 120 калибров.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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