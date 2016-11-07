Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Войска НАТО будут тренироваться на восточном фланге в Польше

Понедельник, 7 ноября 2016, 02:27

Войска НАТО, в частности США, которые будут дислоцироваться со следующего года в Польше, будут тренироваться на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщил в воскресенье министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, передает "Укринформ".

"Там (на западе) будет лишь их пункт постоянной дислокации, но оттуда их будут перемещать на полигоны на восточной стене", - сообщил Мацеревич о планах учений подразделений американской бронетанковой бригады, которая с января 2017 года будет размещаться в Польше.

Он напомнил, что подразделения этой бригады будут расположены в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец на юго-западе Польши.

При этом батальонная тактическая группа НАТО, состоящая из американских, британских и румынских военнослужащих под командованием США, будет дислоцироваться в населенном пункте Ожиш на северо-востоке Польше.

"Это – ближайший полигон и ближайшая база непосредственно связанная с обороной Сувальского перешейка", - подчеркнул Мацеревич.

Сувальский перешеек – узкая часть территории Польши между Калининградской областью РФ и Беларусью, возможный захват которого отрезал бы страны Балтии от остальной территории НАТО.

Темы: ПольшаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Польша
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Моравецкий о Туске в двух словах: "Иуда, проходимец, мошенник, лжец и балагур"
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: