Кремль хочет победы Трампа, но тот может изменить курс – дипломат

В команде кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не ответили, кто является его друзьями в Украине.

Пресс-секретарь магната не ответил на запрос DW, в котором среди прочих был этот вопрос.

Эксперты считают, что Хиллари Клинтон будет помогать Украине, а Дональд Трамп непредсказуем.

Бывший посол США в Украине и эксперт аналитического центра "Атлантический совет" Джон Хербст считает, что Кремль надеется на победу Трампа на выборах в США.

"Однако это еще не значит, что Трамп был бы слабым противником для (Владимира) Путина", – отмечает он.

По мнению Хербста, пока неизвестно, будет ли Трамп проводить политику, которая будет ослаблять НАТО или будет игнорировать российскую агрессию в Украине.

"Если же Трамп начнет имплементировать такую политику и придет к выводу, что Путин держит его за дурака, то это может привести к резкой смене курса на правильное направление", – считает дипломат.

"Некоторые его (Трампа) слова указывали, что он сможет "найти общий язык" с Путиным и не видит необходимости в сильной роли Америки в НАТО. С другой стороны, он критиковал агрессию Москвы в Украине и говорил, что будет реагировать, если российские военные самолеты опасно близко будут подлетать к военным кораблям США. Какой будет его политика, сложно предсказать", – отмечает экс-посол.

Иная ситуация с Клинтон – на сайте ее штаба указано, что она "смело будет противостоять" Путину.

И предыдущая политическая деятельность Клинтон дает основания Хербсту утверждать, что она "будет следовать твердой политике помощи Украине и противостоянию агрессии Кремля в ней".

В то же время, профессор Енского университета и эксперт по американистике Михаэль Драер отмечает, что "Трамп неоднократно высказывался о Путине с восхищением".

"Они оба – своего рода задираки. И потому я вижу настоящую опасность, что между ними появится мужская дружба на основе схожести их политических стилей. Насколько долго она сможет продержаться, никто не знает", – считает аналитик.

Он добавляет, что Трамп "видит в Путине себя".

Одним из крупнейших отличий между двумя кандидатами в президенты США является опыт в политике.

Драер отмечает, что Клинтон была и первой леди, и сенатором, и госсекретарем, "потому она – известная величина", тогда как Трамп, известный по реалити-шоу, "был бы первым бизнесменом в Белом доме" в случае избрания.

"Относительно Трампа ни один человек не знает, чего от него можно ожидать. Ведь его мнение регулярно меняется. В одной и той же речи можно услышать, что он хочет теснее сотрудничать с партнерами по НАТО и лишь двумя минутами позже он говорит, что все партнеры по НАТО являются финансовыми дармоедами", – говорит Драер.

Эксперт не согласен с позицией Трампа о позитиве непредсказуемости: "Непредсказуемая – это именно та, какой сверхдержава не имеет права быть! Она должна быть полностью предсказуемой, иначе во всем мире будет царить страх".

Клинтон, по мнению Драера, будет продолжать внешнюю политику Барака Обамы, но будет более готовой применять военную силу США за границей.

А Хербст убежден, что благосклонность Клинтон к более интервенционистской политике не дает возможности говорить, что ее внешняя политика будет продолжением нынешней.

"Будучи госсекретарем, она решительно выступала за вмешательство США в Сирию. Обама сказал "нет". Кроме того, ее высказывание по России и Украине указывают на то, что, в отличие от Обамы, она правильно признает, что это нечто куда большее, чем региональный кризис".

В отличие от Обамы, который большее внимание уделял Азиатско-Тихоокеанскому региону, от Клинтон эксперты ждут большего интереса к событиям в Европе.

"Против Путина Обама также не так много сделал: ведущую роль в создании коалиции и внедрении санкций после вторжения в Украину он преимущественно оставил Анґеле Меркель. Я думаю, что Клинтон бы этого не делала", – считает Драер.

Как известно, Трамп намекал на готовность признать право РФ на Крым.

Алена Рощенко, УП