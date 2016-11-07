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Ярош: я не декларировал трофейные БМП, минометы и пушки

Понедельник, 7 ноября 2016, 12:03

Нардеп Дмитрий Ярош, который в феврале представил Национальное движение "Державна  инициатива Яроша" заявил, что не декларировал трофейное оружие, поскольку на нее нет документов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я спрашивал у юристов, декларировать ли трофейные БМП, минометы, пушки. Они уточнили, есть ли на них документы. Никаких нет. Поэтому, соответственно, их не задекларировал. То есть, коллекция трофейная у меня есть", - сказал он.

В то же время по его словам большое состояние чиновников должны проверять антикоррупционные органы.

"Я не большевик. Если оно законно и не краденое - то пусть собирают. Но, понятно, что у многих происхождения тех денег сомнительное, мягко говоря. Но это не мое дело. Насоздавали антикоррупционных органов - пусть они и разбираются", - сказал он.

В то же время Ярош рассказал, что его семья в основном живет на его зарплату.

"Кроме того, два зятя воюют, они имеют какую-то материальную помощь. У нас - это единственный котел. И декларировать эти средства как-то не приходится. Поверьте, я никогда не воровал и воровать не буду", - сказал он.

Как известно, 24 февраля Экс-лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош презентовал львовским журналистам свою новую политсилу - Национальное движение "Державна инициатива Яроша (ДИЯ)".

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Темы: Ярошдекларации
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