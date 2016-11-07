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Саакашвили может воглавить новую партию уже в феврале - нардеп

Понедельник, 7 ноября 2016, 15:08
Саакашвили может воглавить новую партию уже в феврале - нардеп

После отставки Михеила Саакашвили процесс создания политической партии "Хвыля" может ускориться.

Об этом сообщила член инициативной группы по созданию партии "Хвыля", народный депутат Наталия Новак (БПП), передает Интерфакс-Украина.

Так, отвечая на вопрос, может ли Саакашвили после отставки с должности главы Одесской облгосадминистрации возглавить формирующуюся партию, Новак сказала: "Я, конечно, это допускаю. Собственно, партии нет, есть только инициативная группа по созданию этой партии. Возможно, пойдет процесс ускорения (создания – ИФ) этой партии, в результате которого, действительно, Михеил Саакашвили ее возглавит".

Вместе с тем, Новак отметила, что пока инициативная группа данный вопрос не рассматривала.

По ее словам, учредительный съезд партии может состояться в феврале. "Он (съезд – ред.) планировался несколько раз. Последний раз он планировался на ноябрь, потом на декабрь. Возможно, он состоится в феврале месяце", - сказала Новак.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

Экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".

Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвыля", которую может возглавить Саакашвили.

Темы: Саакашвилипартии
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