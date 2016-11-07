Деканоидзе об отставке: Если я приму решение, вы узнаете первыми
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе ушла от прямого ответа на вопрос, планирует ли она продолжать работать на своей должности.
Об этом она сказала в понедельник на брифинге в Киеве, посвященному годовщине создания Нацполиции.
"Если и когда я буду принимать такое решение, вы узнаете об этом первыми", – сказала она.
Глава Национальной полиции также прокомментировала отставку начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.
Он отметила, что знала о его решении и сожалеет о нем.
"Всегда грустно, когда честные полицейские оставляют свою должность", – сказала она.
Деканодзе связывает отставку Лорткипанидзе в частности с последствиями переаттестации полиции в Одесской области, когда в областном управлении образовалось около 25% вакансий.
Стоит отметить, что Деканоидзе просила журналистов задавать вопросы исключительно по теме брифинга.
Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.
Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.
Валентина Романенко, УП