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Геращенко узнает, проверяют гастролеров на посещение Крыма

Вторник, 8 ноября 2016, 07:33
Геращенко узнает, проверяют гастролеров на посещение Крыма

Первый вице-спикер Ирина Геращенко просит руководство дворца "Украина" предоставить информацию, проверяют ли они всех артистов, которых приглашают, на предмет незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом Геращенко написала на своем Facebook.

"Подготовила запрос в ГУД с требованием предоставить полную информацию о том, придерживается ли руководство дворца "Украина" и других заведений, принадлежащих государству, требования Госпогранслужбы интересоваться у арендаторов, приглашающих исполнителей  и снимающих зал для их выступлений, информацией, не нарушали ли границ Украины эти исполнители, не посещали ли они незаконно оккупированные территории, не собирали ли кассу в оккупированном Крыму", - написала она.

"Прошу руководство дворца "Украина" предоставить полную информацию о тех, чьи выступления запланированы до конца года и на первый квартал следующего года", - сообщила она.

Она добавила, что это касается исполнителей, которые могли посещать и Крым, и оккупированную часть Донбасса.

"Думаю, если мы все-таки заставим всех тщательно выполнять закон - украинское гуманитарное и информационное пространство будут защищены, а тяга к гривне тех, кто дерет на себе вышиванки, но закрывает глаза на нарушителей, не позволит украинофобам-попсовикам плевать на украинские законы. И для этого не надо принимать новые законы, нужно, наконец, выполнять те, что есть", - отметила Геращенко.

Она также добавила, что отправляется в Минск, где должен состояться очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Темы: ДонбассКрымоккупацияГеращенкокультура
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