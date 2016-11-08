Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" – источник

Вторник, 8 ноября 2016, 10:17

Боевики террористической группировки "ЛНР" взяли в заложники четырех фанатов футбольного клуба "Заря".

Об этом во вторник сообщает издание ЛІГА.net, ссылаясь на источник, проживающий в оккупированном Луганске.

"Ребята из ультрас "Зари", среди которых Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров сейчас сидят в подвале", – сказал собеседник агентства.

По его словам, фанатов "Зари" боевики обвиняют якобы в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже.

По информации издания, несколько дней назад террористы также взяли в заложники парня, который сделал селфи с украинским флагом у себя на лоджии и поделился фото со своей знакомой. "Она его просто сдала боевикам", – отметил источник.

Как сообщалось ранее, в плен к боевикам так называемой "ЛНР" попал судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, который ехал в неподконтрольный украинским военным Краснодон на похороны отца.

Темы: Лугансктерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: