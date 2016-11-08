Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" – источник

Боевики террористической группировки "ЛНР" взяли в заложники четырех фанатов футбольного клуба "Заря".

Об этом во вторник сообщает издание ЛІГА.net, ссылаясь на источник, проживающий в оккупированном Луганске.

"Ребята из ультрас "Зари", среди которых Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров сейчас сидят в подвале", – сказал собеседник агентства.

По его словам, фанатов "Зари" боевики обвиняют якобы в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже.

По информации издания, несколько дней назад террористы также взяли в заложники парня, который сделал селфи с украинским флагом у себя на лоджии и поделился фото со своей знакомой. "Она его просто сдала боевикам", – отметил источник.

Как сообщалось ранее, в плен к боевикам так называемой "ЛНР" попал судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко, который ехал в неподконтрольный украинским военным Краснодон на похороны отца.