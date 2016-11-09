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У ОБСЕ до сих пор нет доступа к участкам разведения сил на Донбассе

Среда, 9 ноября 2016, 01:46

8 ноября наблюдатели миссии ОБСЕ снова не смогли попасть на три участка разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом ОБСЕ сообщает на странице в Facebook.

"Сегодня опять ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (возможные мины)", - говорится в сообщении.

При этом в ОБСЕ заявили, что несмотря на ограниченный доступ, наблюдатели могут выполнять частичный осмотр участков.

"СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - подчеркнули в миссии. 

Ранее миссия ОБСЕ неоднократно заявляла об ограниченном доступе в места разведения сил в зоне АТО.

Темы: ОБСЕ
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