Выборы в США: CNN предсказал победу Клинтон

СNN отдал победу на выборах кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Согласно предсказанию, она победит в штатах Вермонт (3) Иллинойс (20 голосов), Нью-Джерси (14 голосов), Массачусетс (11 голосов), Мэриленд (10 голосов), Род-Айленд (4 голоса), Дэлавер (3 голоса) и округ Колумбия (3 голоса).



Республиканцу Дональду Трампу предсказали победу в Оклахоме (7) Теннеси (11 голосов), и Миссиссипи (6 голосов), Алабаме (9), Кентукки (8), Индиане (11), Западной Вирджинии (5), Южной Калифорнии (9).

Расклад по выборщикам: 68 голосов у Клинтон, 48 голосов у Трампа.

