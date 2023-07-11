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США отреагировали на встречу Путина и Пригожина

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 02:48
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
фото: Getty Images

Госдеп Штатов прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, отметив, что они оба "отдавали приказы на совершение преступлений в Украине".

Источник: представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Относительно сообщений (в СМИ - ред.), как скажу, что очевидно Евгений Пригожин и Владимир Путин не ладили между собой, сейчас мы видим, что они встречались".

Детали: Миллер подчеркнул, что оценки американской стороны остаются такими же, как и в начале ситуации с мятежом в России: "В этом противостоянии между ними нет героев. Эти оба - лица, которые совершали бесчинства и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине".

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Миллер также выразил убеждение, что это явно не последнее развитие истории с Пригожиным.

Что предшествовало: Перед этим французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщило, что Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина Пригожиным после мятежа.

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Предыстория:

  • 6 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.
  • После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
  • В тот же день Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.
  • 4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.

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Темы: СШАПутинПригожин
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