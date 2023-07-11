США отреагировали на встречу Путина и Пригожина

Госдеп Штатов прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, отметив, что они оба "отдавали приказы на совершение преступлений в Украине".

Источник: представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Относительно сообщений (в СМИ - ред.), как скажу, что очевидно Евгений Пригожин и Владимир Путин не ладили между собой, сейчас мы видим, что они встречались".

Детали: Миллер подчеркнул, что оценки американской стороны остаются такими же, как и в начале ситуации с мятежом в России: "В этом противостоянии между ними нет героев. Эти оба - лица, которые совершали бесчинства и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине".

Реклама:

Миллер также выразил убеждение, что это явно не последнее развитие истории с Пригожиным.

Что предшествовало: Перед этим французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщило, что Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина Пригожиным после мятежа.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: