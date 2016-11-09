Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко надеется, что результат по делу Шеремета будет к концу года

Среда, 9 ноября 2016, 03:34

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко надеется, что до конца года будет конкретный результат по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает "Радио Свобода".

По словам Геращенко,  "следователи провели огромный объем следственных работ, допрошены тысячи свидетелей".

Он отметил, что отрабатываются все возможные версии, и на сегодняшний день основные версии не касаются журналистской деятельности Шеремета.

По словам депутата, основная версия, которую рассматривает следствие, - что заказчики убийства были из России.

"Шеремет работал в России, и у него были контакты в бизнес-среде и политической среде. Поэтому это основная версия", - сказал Геращенко.

"В таких заказных убийствах всегда просчитывают последствия, чтобы заметать следы, поэтому не может быть быстрых результатов. То, что преступление будет раскрыто и злодеи привлечены к ответственности, сомнений нет", - добавил он.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издание Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета местьза его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

В то же время первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Шеремета есть прогресс.

Темы: Дело Шеремета
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
Все новости...
Реклама: