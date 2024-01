Экс-посол США в России: Путин победил, Украина проиграла

Экс-посол США в России Майкл Макфол считает победу Дональда Трампа на выборах президента США результатом вмешательства президента РФ Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщают "РИА Новости". Позднее этот пост был удален.

"Путин вмешался в наши выборы и победил. Молодец", – писал дипломат.

В то же время сейчас в твиттере Макфола есть множество критичных по отношению к Трампу твиттов.

Также он написал, что более всех от этих результатов выборов пострадала Украина.

"Самый большой проигравший в мире сегодня – это Украина. Вы можете лишь надеяться на действительно серьезные реформы и поддержку Европы", – считает Макфол.

Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive.