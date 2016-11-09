Трамп стал знаменосцем тоски и страхов миллионов граждан США – Шульц

Избиратели США сказали свое слово, победа Дональда Трампа однозначна и должна уважаться, заявил в среду председатель Европарламента Мартин Шульц.



Об этом идет речь в заявлении Шульца, распространенном в Брюсселе, передает "Интерфакс".

Шульц поздравил Трампа и Республиканскую партию с победой.

"Господин Трамп сумел стать знаменосцем тоски и страхов миллионов американцев. Эти проблемы теперь должны быть решены заслуживающими доверия политикой и предложениями", – считает глава Европарламента.



По его мнению, перед Трампом будет стоять "сложная задача объединения разделенной страны".



Избранному президенту предстоит также ответить на большинство вопросов, касающихся внешней обстановки от Сирии до Ирака, от Украины до Ливии. Все это потребует "правильного сочетания ответственности, сдержанности и руководства", – отметил Шульц.



По его словам, глобальная политика требует постоянного участия США, чтобы сделать мир лучше, и мир рассчитывает на американское президентство, направленное на формирование международных отношений и отстаивание ценностей свободы и демократии.



"Отношения ЕС-США являются ключевым компонентом глобальной стабильности. ЕС намерен поддерживать эти отношения. Мы надеемся, что то же самое относится и к будущему президенту США", – подчеркивается в заявлении председателя Европейского парламента.