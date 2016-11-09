Новинский забрал из Рады представление от Луценко

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский забрал сообщение о подозрении из Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Сегодня в аппарате Верховной Рады я наконец получил сообщение о том, что в мой адрес поступило представление Генпрокуратуры о снятии с меня депутатской неприкосновенности. У меня есть 5 дней с момента получения этого документа, чтобы подготовить ответ на него и предоставить в Регламентный комитет парламента", - заявил он.

По его словам, "власть намеренно затягивала предоставление этого документа, чтобы лишить возможности полноценной защиты и подготовки ответа".

По словам политика, текст представления попал к нему "в последнюю очередь".

"Он был у журналистов, все знали текст этого документа, в СМИ проведен его анализ, а у меня, у народного депутата, в отношении которого составлено это представление, к этому моменту его не было", - сказал он.

Как известно, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутат Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит представление ГПУ не быстрее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Генпрокуратура обвиняет Новинского по трем статьям, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Украинская правда