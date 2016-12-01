Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крещатик перекрыли из-за годовщины Марша миллионов

Четверг, 1 декабря 2016, 14:12

Из-за подготовки мероприятий по случаю Марша миллионов – шествия, которое состоялось в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против действий власти Виктора Януковича – улицу Крещатик перекрыли.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По его словам, на Крещатике много полиции.

Фото: Роман Кравец
Фото: Роман Кравец

Также при входе на Крещатик со стороны улицы Грушевского в прохожих правоохранители проверяют сумки.

 

Как известно, в среду о намерении временно ограничить движение транспорта в центре Киева заявляла столичная власть. Кроме Крещатика, такие мероприятия планировались на улицах Михайловской, Городецкого, Ольгинской и Институтской.

В Киевсовете "Украинской правде" сообщили, что заявку на проведение акций в четверг на Крещатике подало лишь "Доровольчий движение ОУН" Николая Коханивского. В заявке было указано, что акция начнется в 15:00 и ее участники пойдут к Администрации президента с требованием освободить политзаключенных и отстранить Леонида Кучму и Виктора Медведчука от Минского процесса.

Заявка была подана на 100 тысяч участников.В то же время, как видно на камерах видеонаблюдений, по Крещатику ходят только поодинокие люди, организованных событий там нет.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевМайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Киев
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Последние новости
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
Все новости...
Реклама: