Крещатик перекрыли из-за годовщины Марша миллионов

Из-за подготовки мероприятий по случаю Марша миллионов – шествия, которое состоялось в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против действий власти Виктора Януковича – улицу Крещатик перекрыли.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По его словам, на Крещатике много полиции.

Фото: Роман Кравец

Также при входе на Крещатик со стороны улицы Грушевского в прохожих правоохранители проверяют сумки.

Как известно, в среду о намерении временно ограничить движение транспорта в центре Киева заявляла столичная власть. Кроме Крещатика, такие мероприятия планировались на улицах Михайловской, Городецкого, Ольгинской и Институтской.

В Киевсовете "Украинской правде" сообщили, что заявку на проведение акций в четверг на Крещатике подало лишь "Доровольчий движение ОУН" Николая Коханивского. В заявке было указано, что акция начнется в 15:00 и ее участники пойдут к Администрации президента с требованием освободить политзаключенных и отстранить Леонида Кучму и Виктора Медведчука от Минского процесса.

Заявка была подана на 100 тысяч участников.В то же время, как видно на камерах видеонаблюдений, по Крещатику ходят только поодинокие люди, организованных событий там нет.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП