Пункты пропуска на админгранице с Крымом снова работают – ГФС

Все три контрольные пункты пропуска на админгранице с Крымом, работа которых была приостановлена в четверг из-за технических проблем с базой данных ГФС, снова работают.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Херсонской области.

"Пропуск граждан и транспорта через КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар", приостановленный из-за технических проблем с центральной базой ДФС, на данный момент восстановлено", – заявили в ведомстве.

Как известно, в связи с техническими проблемами в четверг временно прекратили пропуск транспорта и граждан все три расположенные на админгранице с аннексированным Россией Крымом контрольные пункты въезда-выезда "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар".

Пропуск транспорта и граждан не осуществлялся в обоих направлениях – как в Крым, так и из Крыма.