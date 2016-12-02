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Главой Пентагона станет генерал, призывавший реагировать на Крым и Донбасс - СМИ

Пятница, 2 декабря 2016, 00:24

Избранный президентом США Дональд Трамп назначит отставного генерала морской пехоты США Джеймса Мэттиса министром обороны.

Об этом со ссылкой на знакомых с решением Трампа людей пишет The Washington Post.

Чтобы получить должность, Мэттис еще должен будет получить одобрение Конгресса США, поскольку по закону глава Пентагона не должен был находиться на действительной службе в предыдущие семь лет. Конгресс делал подобное исключение только один раз, при назначении министром обороны генерала Джорджа Маршалла в 1950 году.

По словам источников, о назначении будет объявлено на следующей неделе.

В то же время, представитель переходной команды Трампа Джейсон Миллер в  Twitter сообщил, что решение не было принято. Однако сын Трампа Дональд заявил, что Мэттис получил должность.

Как сообщалось, в ноябре, после встречи с претендентом на пост главы Пентагона генералом Мэттисом, Трамп назвал его "настоящей находкой".

Маттис с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование США, занимал ведущие позиции в вооруженных силах США и возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке. Он прослужил в вооруженных силах США 34 года и имеет статус живой легенды среди американских военных.

Маттис ранее называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе "значительно острее, значительно серьезнее", чем считают в Вашингтоне и ЕС. Он также указывал, что целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО.

Темы: СШАТрамп
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