Главой Пентагона станет генерал, призывавший реагировать на Крым и Донбасс - СМИ
Избранный президентом США Дональд Трамп назначит отставного генерала морской пехоты США Джеймса Мэттиса министром обороны.
Об этом со ссылкой на знакомых с решением Трампа людей пишет The Washington Post.
Чтобы получить должность, Мэттис еще должен будет получить одобрение Конгресса США, поскольку по закону глава Пентагона не должен был находиться на действительной службе в предыдущие семь лет. Конгресс делал подобное исключение только один раз, при назначении министром обороны генерала Джорджа Маршалла в 1950 году.
По словам источников, о назначении будет объявлено на следующей неделе.
В то же время, представитель переходной команды Трампа Джейсон Миллер в Twitter сообщил, что решение не было принято. Однако сын Трампа Дональд заявил, что Мэттис получил должность.
Как сообщалось, в ноябре, после встречи с претендентом на пост главы Пентагона генералом Мэттисом, Трамп назвал его "настоящей находкой".
Маттис с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование США, занимал ведущие позиции в вооруженных силах США и возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке. Он прослужил в вооруженных силах США 34 года и имеет статус живой легенды среди американских военных.
Маттис ранее называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе "значительно острее, значительно серьезнее", чем считают в Вашингтоне и ЕС. Он также указывал, что целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО.