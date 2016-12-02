АТО: 42 обстрела, боевики били из минометов по всем направлениям

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Широкино, Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов, вооружения БМП зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Марьинке, Новогригорьевке, Новотроицкому. По Новотроицкому и Красногоровке огонь вел снайпер.

На Донецком направлении под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка, Зайцево и Луганское.

На Луганском направлении враг из минометов калибра 120 и 82 миллиметра обстрелял Балку Кошарную, а из гранатометов различных систем - Новоалександровку, Троицкое и Крымское. Опять обстреливали и Станицу Луганскую.