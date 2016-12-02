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Шуляк рассказал, откуда свозил вооруженный спецназ на Майдан

Пятница, 2 декабря 2016, 13:56

Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил, что в январе 2014 года во время событий на Майдане были дополнительно задействованы спецназовцы из четырех городов.

Об этом он сказал во время допроса по делу "беркутовцев" в пятницу.

"Во время этих событий, кроме подразделения "Омега", которое дислоцируется в Новых Петровцах, были задействованы региональные подразделения спецназа "Омеги", - сказал он.

Шуляк не смог ответить, подписывал ли он соответствующий приказ о выдаче этим подразделениям оружия 27 января.

"Я не могу сказать, я очень много приказов подписывал", - сказал он.

На вопрос, откуда были дислоцированы спецназовцы "Омеги", Шуляк сказал: "Это были подразделения Ивано-Франковска, города Александрии, подразделения из Крыма и подразделения из Донецка".

Также Шуляк рассказал, что "майдановцы" сожгли 30% техники силовиков и 50% техники было поломано.

"Поджоги автотранспорта – это целенаправленные действия со стороны протестующих с помощью зажигательных смесей. Все эти машины были сожжены во время протестных акций", - сказал он, добавив, что митингующие "стремились свергнуть власть".

Шумилин Александр, УП

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Темы: МайданармияБеркут
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