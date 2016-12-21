Онищенко утверждает, что Минюст США не прекращал с ним общение

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко опроверг сообщения о том, что Минюст США отказался от общения с ним по поводу коррупции в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по видеосвязи в среду.

Онищенко заявил, что представители Минюста США вышли на него сами еще в августе и продемонстрировал контракт на трех страницах между ним и американским ведомством.

"О том, что они прекращают со мной контракт, мне как бы не говорили. Я понимаю, что сегодня ситуация в самой Америке, которая меняется одна администрация на другую. Много зависит от того, какая политическая составляющая по Украине будет принята новой администрацией президента", – сказал он.

Онищенко добавил, что общался с Минюстом США "совсем недавно".

По его мнению, это общение активизируется после 20 января, когда новая администрация президента Трампа вступит во власть.

Онищенко также рассказал, что все газовые схемы в Украине продолжают существовать, а их контролирует депутат от БПП Игорь Кононенко в интересах президента.

"Это обычная схема, которую они определяют для тех непосредственно компаний, которые хотят поставлять газ – "Центрэнерго" или те подконтрольные госпредприятия, где руководят люди из их окружения. Это (Одесский) припортовый завод, это "Центрэнерго", ну, то, что я знаю. Схема была такая, что если ты хочешь поставлять газ … то тебе платят по цене, которая может быть чуть ниже, но за это ты должен отдавать с каждой тысячи кубометра 2000 гривен отката", – заявил он.

Депутат заявил, что его компания также продавала газ с таким откатом.

Онищенко добавил, что коррупционные схемы существуют и относительно угля, который поставляется с оккупированных территорий и заверил, что сам был свидетелем одной из таких договоренностей.

Кроме того, по его словам, Порошенко держит под жестким контролем весь бизнес в Украине.

"Вы все знали, что, когда был Янукович, то все бизнесмены должны были от прибыли отдавать ему 50%. Если бы сегодня сказали, что, давайте, платите 50% от бюджета, так, как я уже говорил, то все были бы просто счастливы. К сожалению, президент Порошенко не видит бизнесменов и людей бизнеса в нашей стране. Он хочет контролировать все финансовые потоки сам. У него какая-то паранойя по поводу выборов на второй срок. Поэтому во всех, кто зарабатывает деньги, он видит потенциальных финансистов оппозиционных сил", – сказал он.

Также Онищенко заявил, что заплатил Порошенко посредством Давида Жвании 6 млн долларов не за избрание депутатом, а лишь за регистрацию Центризбиркомом и допуск к выборам. Он заверил, что выиграл выборы честно.

Как известно, ранее Минюст США заверил, что не планирует больше встречаться с Онищенко.

Ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, озвученных Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений и в госизмене.

Находясь за границей, Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.

Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых разговаривает якобы ч депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от имени власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы, в результате которой государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. - ред.) ".

Довгий подтвердил встречи с Онищенко.

Кроме того, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенко, который он якобы записывал в течение года.

Во вторник Онищенко заявил, что спецслужбы США проверили его слова на полиграфе и тот подтвердил их правдивость.

В Украине Онищенко преследуется по подозрению в масштабной коррупции в газовой сфере.

Украинская правда